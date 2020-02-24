Всем киберпанк: певица Grimes стала персонажем компьютерной игры

Современные звезды шоу-бизнеса не просто певцы или актеры, с развитием технологий многие из них становятся и персонажами популярных компьютерных игр. Например давно известно, что Киану Ривз станет одной из ключевых личностей в игре Cyberpunk 2077. Буквально на днях появилась информация о том, что и возлюбленная Илона Маска, певица Grimes, также появится в этом проекте.

Ей досталась роль артистки Лиззи Виззи, у которой будет полностью роботизированное тело. Как рассказала сама исполнительница, у ее персонажа роль довольно трагическая. Во время одного из концертов произошел несчастный случай, и она погибла, но с помощью современных технологий Лиззи вернули к жизни, если можно так назвать существование в форме робота. Как рассказала сама Grimes, это величайший арт-перформанс, когда-либо созданный.

Скорее всего, партнерша Илона Маска случайно раскрыла секрет, который пока никому не следовало знать, ведь ее пост о необычной роли был крайне быстро удален, но пользователи интернета смогли восстановить всю информацию.