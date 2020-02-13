Возлюбленная Илона Маска выпустила новый клип

Возлюбленная знаменитого изобретателя Илона Маска, канадская певица Граймс представила поклонникам новый клип. Премьера композиции Delete Forever состоялась накануне и уже набрала более 200 тысяч просмотров. В песне Граймс затронула тему зависимости, которая откликнулась у многих ее слушателей. Многие поклонники поблагодарили исполнительницу за то, что она подняла эту тему:

«Спасибо вам за то, что вы используете свои возможности для чего-то, о чем мало говорили в течение последних нескольких лет», — написал один из фанатов.

Подписчики также комментируют ее беременность. «Беременная королева на троне», — восхитилась поклонница под ником Lana Del Slay.

Не так давно стало известно, что Илон Маск станет отцом в шестой раз. 31-летняя исполнительница намекнула о своем интересном положении на личной странице в Инстаграм. Сам миллиардер никак не прокомментировал новость.

С Граймс Маск встречается в течение двух последних лет. У него уже есть пятеро детей от бывшей жены Жюстин Уилсон. После развода с Жюстин Маск был женат на Талуле Райли, с которой развелся в 2016 году.