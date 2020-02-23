«Меня зовут Юрий»: Баста придумал себе новый комичный образ

Рэпер Баста придумал себе новый «инстаграмный» образ. Используя искажающий эффект для камеры телефона и картавя голосом, он придумал персонажа по имению Юрий. Причем мужчина требует, чтобы его называли именно Юрием, без всяких уменьшительно-ласкательный форм. В этом, собственно, и состоит единственная мысль, которую он пока что «задвинул» в Интернет.

Новоиспеченный персонаж признался, что такое имя ему дали в честь тетки, и призвал отмечать всех Юр под этим роликом. Первым такой чести удостоился Юрий Дудь.

Напомним, в 2007 году Баста создал свой альтер-эго НоГГано. Это был, практически, другой артист, работающий в своей особой тематике, у него появились отдельные альбомы и концерты. После этого рэпер продолжал «дробить свою личность», придумывая новые смешные образы уже для Instagram. Так появились Стас Корнилов, который неудачно знакомился с девушками, прилично зарабатывающий бизнесмен Серега «Лосьон», учитель карате по прозвищу Маленький Лисенок, пухленький Саша Бунтарь и другие. Вот теперь и Юрий занял место в этом списке.

Поклонники Василия Вакуленко восхищаются умением своего кумира создавать яркие юмористические образы. Глядишь, Баста скоро догонит в этой стезе мастера перевоплощений Юрия Стоянова. Кстати, тоже Юрия.