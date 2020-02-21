Клоун, полицейский и бабушка: Стоянов примерил новые образы в своем шоу

Вечером 24 февраля на телеканале «Россия 1» покажут новый выпуск юмористического шоу «100ЯНОВ». Как следует из названия, главный герой программы — Юрий Стоянов – мастер перевоплощений и виртуоз пародий. Артист предстанет перед зрителями в образе милиционера-старовера, который открещивается от звания полицейского, клоуна на корпоративе областной администрации и бабушки-следователя, которая приходит на службу с маленькой внучкой. И это только часть комедийных «масок», которые наденет на себя артист.

«Это шоу для тех, с кем мы смеялись и грустили в 1990-е, 2000-е и продолжаем это делать сегодня. И, конечно, хотелось бы смеяться больше, — говорит Стоянов. — Это шоу для тех, кто помнит и любит меня по программе «Городок», тех, кто передает любовь к этому искреннему и трогательному юмору своим детям».

Кроме «столикого» Юрия Николаевича, в исполнении ролей участвуют и приглашенные актеры: Павел Прилучный, Юлия Ауг, Олеся Железняк, Михаил Ефремов и другие.

Напомним, шоу «100ЯНОВ» было запущено в 2019 году и быстро завоевало любовь зрителей. Артист продолжил серию искрометных скетчей, заложенную еще в передаче «Городок». Новый выпуск смотрите 24 февраля, в 19:00 на канале «Россия 1».