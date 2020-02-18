«Странная вышла история»: Крутой не называл Панайотова фаворитом от России на «Евровидение»

Ранее композитору приписывали слова о том, что исполнитель может представить страну на песенном конкурсе.

Композитор Игорь Крутой отрекся от слов о том, что 35-летний Александр Панайотов может представить Россию на предстоящем «Евровидении» в этом году.

Ранее сразу несколько крупных изданий ссылались на слова музыканта: якобы тот заявил, что именно Панайотов является самым вероятным кандидатом на участие в песенном конкурсе. Тогда речь велась о 90% вероятности.

В интервью для «Стархит» Крутой заявил – фамилию Панайотова он не называл. Журналисты приписали ему эти слова во время 11 интронизации Патриарха Кирилла. Композитор вспомнил, что тогда его подловила девушка: она спросила, не в курсе ли он, кто будет представлять Россию. В тот момент рядом стоял Николай Басков. Он поспешил ответить, что желает видеть Панайотова. Позже эти слова по ошибке приписали Крутому.

«Я даже не хочу ничего говорить теперь. Вышла странная история. Спросили у стоящего рядом Баскова, тот сказал «может быть, Панайотов». А получилось, что я что-то заявил….», — говорит он.

Напомним, юбилейный, 65-й конкурс «Евровидение» состоится в середине мая в Нидерландах. В скором времени России предстоит отобрать конкурсанта, который вновь представит страну на международном песенном конкурсе.