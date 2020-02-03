Просто сводит тату: сын Яковлевой ужаснул окровавленным лицом на новом фото

Елена Яковлева является лауреатом множества престижных премий за актерскую работу. В свои 58 лет она продолжает выглядеть женственно и элегантно. Артистка до сих пор снимается в кино, как и играет в театре. У нее есть единственный сын Денис Шальных от второго мужа Валерия Шальных. Парню уже 27 лет, но он до сих пор находится в поисках своего предназначения. Зато молодой человек успел покрыть почти все свое тело татуировками.

Не раз поклонники возмущались тому, что Денис даже свое лицо «изрисовал». Сама Яковлева тоже не скрывала, что не одобряет увлечение наследника. Многим казалось, что именно по этой причине парень не мог найти работу одно время. В конце прошлого года наследник актрисы начал сводить свои татуировки с лица. Пропали тату с щеки, лба и подбородка, но большинство изображений еще осталось. Это дорогостоящая процедура, а еще ее можно проводить лишь 1 раз в 30 дней.

Похоже, что накануне Денис вновь посетил мастера. На этот раз он избавился от крупной тату на щеке в форме пера, а также морского чудовища. В соцсети сын Яковлевой опубликовал снимок, сделанный во время процедуры. В кадре у него кровит место, где была татуировка. Лицо парня заливает кровь.

«Всегда предпочту простую физическую боль иным чувствам, распирающим изнутри без видимой точки начала и границ, — заявил он. — В конце я всегда сделаю себе больнее, чем что и кто угодно со стороны. Абсолютно все ваши слова и действия — это ничтожная капля, теряющаяся на фоне любого моего заурядного вечера наедине с собой!», — заявил он.

Комментарии к посту Шальных предусмотрительно отключил. Он догадывался, что многие негативно отреагирую на фото. Добавим, что на днях в эфире ток-шоу Денис рассказал о ссорах с мамой. Он заявил, что артистка уделяла ему мало внимания. По его словам, растила его бабушка, а потом он съехал с квартиры своей звездной мамы, так как они не могли найти общий язык.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. При возникновении любых физиологических и психологических проблем, а также перед тем, как решить сделать или свести тату, советуем обращаться к специалистам.