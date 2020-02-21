Супермодель Кейт Мосс украсила обложку глянца своим горячим фото

Первый весенний номер британского глянца «I.-D.» авторы посвятили проблеме икон и идолов. И признались, что именно супермодель Кейт Мосс «определенно заслуживает и того, и другого». Поэтому пригласили легенду моды и стиля украсить главную обложку журнала.

Звездный фотограф Марио Сорренти запечатлел звезду мировых подиумов на пляже в Майами. Под палящим солнцем 46-летняя Мосс позировала в пальто Dior из новой мужской коллекции на голое тело, из-под которого проглядывает грудь. Именно этот кадр был выбран для главной обложки номера.

Кроме того, журнальная фотосессия включала и другие образы, которые представлены в блоге Instagram селебрити-фотографа.

Кстати, модный фотограф Марио Сорренти стал тем, кто прославил юную начинающую модель Кейт Мосс – он заставил ее раздеться для Vogue Hommes. Позже Мосс и Сорренти начали встречаться, став одной из вспыльчивых звездных пар.