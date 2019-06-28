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Принц Гарри шесть лет назад проводил время с Кейт Мосс

В тот день герцог Сассекский до четырех утра веселился на музыкальном мероприятии «Гластонбери-2013».

Принц Гарри шесть лет назад проводил время с Кейт Мосс
Принц Гарри остался не узнанным на фестивале "Гластонбери-2013"

Фестиваль в Гластонбери (графство Сомерсетшир, Англия) является одним из самых знаковых событий Великобритании, которое собирает внушительные толпы поклонников музыки. Стало известно, что в 2013 году его посетил и принц Гарри.

Герцога Сассекского «рассекретил» основатель фестиваля Майкл Ивис. Принцу Гарри удалось остаться не узнанным толпой, хотя внук королевы «зажигал» на вечере вместе с актрисой Кейт Мосс.

В 2013 году темой фестиваля стало произведение Льюиса Кэролла. Гарри с удовольствием веселился в секретной палатке «Кроличья нора» и тематическом клубе «Алиса в стране чудес».

«Фишкой» заведения является то, что время работы и расположение баров там хранятся в тайне и сообщаются только избранным.

Гарри также смог увидеть выступление хэдлайнеров — легендарную группу Rolling Stones. Чтобы его не узнали, принц старался закрыть лицо фетровой шляпой и темными очками.

«Гарри танцевал в серой фетровой шляпе и белой футболке, а неподалеку находились его телохранители. Они просто позволили ему веселиться. А рядом с ним танцевала Кейт Мосс», — признался Ивис.

«Я также посоветовал Гарри остаться на ночь, потому что именно в это время в Гластонбери начинается самое интересное. Я сказал ему, что его водитель может приехать за ним в пять утра, и он почти так и сделал — уехал в четыре», — продолжил основатель фестиваля.

«Все его друзья отлично проводили время, он не хотел делать из этого официальное мероприятие», — добавил Майкл.

В то время Гарри встречался с Крессидой Бонас, которая также была на фесте, напоминает Express.co.

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Принц Гарри шесть лет назад проводил время с Кейт Мосс
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