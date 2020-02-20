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Киберпанк в деле: голограмма Уитни Хьюстон отправляется в тур по Европе

Музыкальные студии решили продолжать зарабатывать деньги даже после смерти звезды.

Киберпанк в деле: голограмма Уитни Хьюстон отправляется в тур по Европе
Певица Уитни Хьюстон. Фото: Globallookpress

Современные технологии идут по планете огромными шагами, особенно если дело касается больших денег. Один из примеров тому — тур певицы Уитни Хьюстон, который совсем скоро начнется в Европе. Правда, артистка умерла еще в 2012 году, поэтому зрителям будут показывать голограмму.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, шоу начнется в Великобритании 25 февраля и будет продолжаться до конца апреля. Кроме «электронного призрака» исполнительницы на сцене будут присутствовать настоящие танцоры и музыканты. Но, скорее всего,  большинство зрителей придет только ради Хьюстон.

Голограмму певицы создала компания Base Entertainment, ранее она уже порадовала меломанов образами Роя Орбисона, Эми Уайнхаус и Марии Каллас. Музыкальные критики полагают, что билеты на концерты будут раскупаться очень быстро, хотя зрители с тем же успехом могут посмотреть концерт по телевизору.

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