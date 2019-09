Автор хитов Бейонсе, Джексона и Уитни Хьюстон погиб в автокатастрофе

В США 3 сентября произошла трагедия. На 42-м году жизни скончался известный американский автор песен Лашон Дэниелс. Он погиб в автоаварии, которая произошла в штате Южная Каролина. Подробности случившегося пока не раскрываются. О ДТП сообщила жена погибшего артиста Эйприл.

«Дэниелс был человеком невероятной веры и щитом от всех бед в нашей семье», — написала она.

Женщина предложила тем, кто хочет почтить память ее супруга, вместо цветов сделать пожертвования Мемориальному фонду Лашона Дэниелса.

Отметим, что Лашон был очень известен в светских кругах. Он написал множество хитов для мировых звезд. Майкл Джексон исполнял его трек You Rock My World, а Уитни Хьюстон своим голосом пронзительно пела It’s Not Right But It’s Okay. Для Леди Гаги мужчина написал композицию Telephone. Также его песни исполняли Бейонсе и Дженнифер Лопес.

В копилке Дэниелса есть премия «Грэмми» за лучшую R&B-композицию. Он получил награду в 2001 году за трек Say My Name, которую исполняют Destiny’s Child. Поклонники и коллеги не могут поверить в случившееся и приносят свои соболезнования семье композитора.