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«С легендарными друзьями»: Пугачева засветилась на вечеринке с Карповым

С известным шахматистом звезда побывала на премьере мюзикла.

«С легендарными друзьями»: Пугачева засветилась на вечеринке с Карповым
Алла Пугачева. Фото: Global look press

Пока муж Максим Галкин отдыхает с детьми на горнолыжном курорте, Примадонна развеивает грусть на светских мероприятиях. Компанию ей составляют приятели-мужчины. Алла Борисовна ничуть не смущается этого и делится соответствующими снимками в своем блоге.

В прошлый раз Пугачева разместила в Instagram фото с предпоказа фильма «Лед». Компанию ей тогда составил стилист Игорь Гуляев. Пара позировала фотографам и отвечала на вопросы журналистов. Певица тогда поделилась планами на будущее – ей бы хотелось выпустить виниловые пластинки в комплекте с проигрывателями.

Правда завершился тот вечер отнюдь не томно. Ровно в тот момент, когда с экрана стала звучать песня Аллы Борисовны, раздалась пожарная тревога и зрителей экстренно эвакуировали.

На сей раз звезда засветилась на светском мероприятии с британским писателем и драматургом Тимом Райсом и знаменитым шахматистом Анатолием Карповым. Фото с ними звезда также опубликовала в Instagram.

«Встреча с легендарными друзьями в МДМ на пресс-показе мюзикла «Шахматы». Премьера состоится в октябре», — как всегда коротко подписала кадр Пугачева.

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