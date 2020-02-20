«С легендарными друзьями»: Пугачева засветилась на вечеринке с Карповым

Пока муж Максим Галкин отдыхает с детьми на горнолыжном курорте, Примадонна развеивает грусть на светских мероприятиях. Компанию ей составляют приятели-мужчины. Алла Борисовна ничуть не смущается этого и делится соответствующими снимками в своем блоге.

В прошлый раз Пугачева разместила в Instagram фото с предпоказа фильма «Лед». Компанию ей тогда составил стилист Игорь Гуляев. Пара позировала фотографам и отвечала на вопросы журналистов. Певица тогда поделилась планами на будущее – ей бы хотелось выпустить виниловые пластинки в комплекте с проигрывателями.

Правда завершился тот вечер отнюдь не томно. Ровно в тот момент, когда с экрана стала звучать песня Аллы Борисовны, раздалась пожарная тревога и зрителей экстренно эвакуировали.

На сей раз звезда засветилась на светском мероприятии с британским писателем и драматургом Тимом Райсом и знаменитым шахматистом Анатолием Карповым. Фото с ними звезда также опубликовала в Instagram.