«Так выглядит счастье»: Безруков запечатлел радостных детей во время зимних забав

Сергей Безруков после развода с первой женой Ириной обрел счастье с Анной Матисон. Они поженились почти четыре года назад и уже воспитывают двоих общих детей. Когда актер возвращается с гастролей, то дома его встречает трехлетняя дочка Мария и годовалый сын Степан. Иногда также артиста балует супруга домашними тортиками, которые готовит вместе с наследницей.

Скорее всего, накануне именно такая атмосфера царила в доме Безрукова, так как он вернулся домой. Актер свои выходные посвятил детям. Он сходил с ними в салон красоты, где сам подстригся и обновил прически наследникам. А позже они отправились гулять. Сергей предался зимним забавам и покатал малышей на ватрушке. Он запечатлел радостных детей на камеру.

Примечательно, что в кадр попал и малыш Степан, лицо которого актер обычно прячет. Мальчик в комбинезоне и вязанной шапке с помпоном улыбался, а позади него сидела сестра. «Зимааааааа… сквозь зеленую траву. Ну, ничего…. катаемся», — отметил Безруков.

Многие поклонники восхитились трогательным видео. Они вновь удостоверились, что актер — прекрасный папа. Некоторые уверены, что сын пошел в папу, а дочка в маму. «Классно! Здорово! Радость какая», «Так выглядит счастье», «Главное — дети счастливы», «Зима, пора для зимних приключений», «Красота, белый снежок, зелёная травка и счастливые ребятишки!», «Весь в папу», — прокомментировали пост подписчики.