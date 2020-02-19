«Долгий путь восстановления»: появились новости о состоянии Аделины Сотниковой

С официальным заявлением о самочувствии фигуристки Аделины Сотниковой к общественности обратилась агент спортсменки Мария Шашина. В своем блоге в Инстаграм она написала, что после госпитализации Сотникова «перенесла очень серьезную операцию и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления».

Шашина подчеркнула, что чувствует себя одиночница удовлетворительно и ее жизни ничего не угрожает. Вместе с тем спортивный агент заострила внимание на том, что журналистам и общественности не стоит сейчас тревожить Сотникову и ее близких расспросами о здоровье, поскольку все их силы будут направлены на выздоровление.

Напомним, накануне появилось сообщение, что Сотникову госпитализировали. Фотографии, на которых видно, как фигуристка в компрессионном воротнике находится в стенах клинической больницы имени Ворохобова, взбудоражили общественность.

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По информации тренера фигуристки Елены Буяновой, поводов для беспокойства нет, это запланированная процедура.