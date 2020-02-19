Май Абрикосов вновь отпустил кудри и стал похож на себя 16 лет назад

В настоящее время парень живет в селе и старательно открещивается от «Дома-2».

Помните, каким пришел в 2004 году на «Дом-2» Май Абрикосов (по паспорту — Роман Тертичный)? Это был романтически настроенный юноша с чудесными кудрями. С тех пор произошло немало изменений как во внешнем облике парня, так и в его внутреннем мире.

больше по теме Абрикосов сообщил о возвращении Меньщикова на «Дом-2» При этом сам он отказался от участия в новом проекте телестройки.

Покинув мир шоу-бизнеса, он обосновался в деревне, развел огород и стал частым посетителем православного храма. А вместо гламурных кудрей на его голове появилась стрижка под расческу. В парне с потухшими глазами с трудом можно было узнать бывшего любимца девочек.

Вместе с тем бывший участник телестройки стал ярым ее противником, он ратует за закрытие проекта, а каждое предложение от телевизионных продюсеров воспринимает в штыки. Недавно бурю негодования вызвало у него предложение Нади Ермаковой (экс-участницы «Дома-2») вернуться в «периметр» с новым проектом.

«Разве я похож на человека, который жаждет попасть на «Дом-2»? По-моему, я неоднократно русским языком излагал свою отрицательную позицию в отношении проекта», — написал он в блоге.

Однако, как бы не открещивался Роман от своего прошлого в шоу-бизнесе, люди то и дело его вспоминают. Очередную волну разговоров на эту тему Тертичный спровоцировал сам, отпустив знакомые многим кудри.

«На Мая чем-то похож», «А вот и Май Абрикосов вернулся!», «Решили вернуться к образу «Дома-2»?», — прокомментировали его фото в Instagram фолловеры.