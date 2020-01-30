Абрикосов сообщил о возвращении Меньщикова на «Дом-2»

При этом сам он отказался от участия в новом проекте телестройки.

Роман Тертичный (псевдоним Май Абрикосов) сообщил в своем блоге, что на ТНТ запускается новый проект «Дома-2» «Спаси свою любовь». В нем будут задействованы старые участники вместе со своими вторыми половинками.

В частности, вернется на телестройку Степан Меньщиков и Надежда Ермакова. Она-то и предложила Роману вновь стать звездой шоу.

«Оплата там хорошая. Это не «Дом-2», где «одинокие сердца ищут друг друга», это уже семейные пары с проверенными отношениями выстраивают быт, и народу интересно за этим наблюдать», — сказала Надежда.

Аудиопослание девушки Тертичный выложил в своем блоге, разразившись в ее сторону и в адрес телепроекта гневной тирадой.

«Ну, разве я похож на человека, который жаждет попасть на «Дом-2»? По-моему, я неоднократно русским языком излагал свою отрицательную позицию в отношении проекта», — заявил он.

Роман уверен, что такие передачи подрывают семейные ценности.