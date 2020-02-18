62-летняя Татьяна Догилева сменила имидж и стала неузнаваема

Татьяна Догилева была олицетворением женственности в СССР и сводила с ума всех мужчин. Большой любовью актрисы стал Юрий Стоянов, но родители были против их брака. В итоге 18 лет она прожила в браке с Михаилом Мишиным, от которого родила дочку Екатерину. В последнее время артистка редко появляется на публике. Последний раз поклонники ее смогли увидеть в передаче «Привет, Андрей!» в 2018 году.

Однако на днях в Сети появились свежие снимки, на которых отметилась Догилева. Кадры были сделаны в первый день съемок новой картины «Вампиры средней полосы». На снимке актриса предстала в новом образе. Она сменила имидж и стала брюнеткой. Женщина позировала в белой легкой блузке, брюках и пиджаке. Рядом с ней находился Михаил Ефремов, который выглядел воодушевленным, и режиссер Антон Маслов, держащий тарелку с автографами всех задействованных в проекте лиц.

Ефремову досталась роль самого устрашающего и старейшего вампира, а Догилева исполнит роль сурового хранителя, который следит за тем, чтобы были соблюдены правила, установленными для урегулирования отношений людей и вампиров. Также в съемках задействованы Артем Ткаченко, Екатерина Кузнецова, Ольга Мединыч, Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов.

Некоторые пользователи Сети признались, что с трудом узнали Татьяну Анатольевну. Они считают, что она уже не похожа на свою героиню Надю из киноленты «Блондинка за углом». Пару лет назад артистка набрала лишний вес, а теперь сменила имидж перед новыми съемками. Она не обращает внимание на критику внешности. Преданные фанаты считают, что в 62 года она выглядит ухоженно и свежо.