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Страшно смешно: Михаил Ефремов сыграет главную роль в сериале про вампиров

Съемки проекта «Вампиры средней полосы» стартовали на днях.

Страшно смешно: Михаил Ефремов сыграет главную роль в сериале про вампиров
Михаил Ефремов станет кровососом. Фото: globallookpress.com

Стартовали съемки комедийного сериала «Вампиры средней полосы». Об этом сообщил видеосервис Start, который курирует проект. Лидера кровососов сыграет Михаил Ефремов, компанию ему составит Татьяна Догилева.

Действие этой детективной комедии развернется в Смоленске. По сюжету, клан упырей живет мирной жизнью, притворяясь обычной семьей. Хоть им и надо пить кровь, людей они не убивают, поэтому долгие годы тайна остается тайной. Но вдруг в березовой роще под городом обнаружены тела обескровленных парней, спокойное сосуществование людей и вампиров оказывается под угрозой.

Создатели картины сообщили, что первый эпизод сериала участвовал в конкурсной программе фестиваля «Пилот» в 2018 году и получил отличные отзывы критиков. Дата премьеры пока неизвестна, но шоу обещает быть стоящим. У нас еще со времен Гоголя любят смеяться над нечистой силой.

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Страшно смешно: Михаил Ефремов сыграет главную роль в сериале про вампиров
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