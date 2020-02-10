«Неприятная»: Бледанс дала отпор блогерше, выступившей против детей-инвалидов

На съемках программы Дмитрия Борисова присутствовала и мама Натальи Водяновой, у которой есть дочь с ДЦП.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Эвелина Бледанс рассказала о своей встрече с девушкой-блогером, выступившей с призывом избавляться от детей-инвалидов. Ведущая программы «Человек-невидимка» приняла участие в съемках шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят» на Первом канале. По словам знаменитости, ей с трудом удалось сдержать свои эмоции, когда она лицом к лицу столкнулась с этой женщиной, которая надеялась получить поддержку в лице присутствующих на программе зрителей.

Экс-возлюбленная продюсера Александра Семина воспитывает семилетнего «солнечного» сынишку Сему. Артистка остро отреагировала на слова блогерши, предложившей «топить» детей-инвалидов. При этом Бледанс уточнила, что эта девушка казалась вполне адекватной и вся проблема скрывается скорее в воспитании.

Эвелина на протяжении всего эфира пыталась понять, чем вызван ее негатив к детям с особенностями развития, посетовав на то, что и к концу передачи блогерша осталась при своем мнении. По словам Бледанс, уже после съемочного дня она сама подошла к этой девушке для того, чтобы побеседовать с ней, попытаться объяснить ее неправоту. Однако никакого разговора так и не было.

Увидев Эвелину в компании своей дочери, мама блогерши поспешила увести девушку от телеведущей. В прямом смысле запретив ей даже разговаривать с Бледанс.

«Она сама пришла на программу! Хотела получить свою порцию славы. Конечно, худо-бедно, но ее показали по Первому каналу. Однако в итоге она осталась без поддержки. Этот человек слишком много о себе мнит! Дама очень неприятная. Но явно считает, что она царевна и красавица. Понятно, что такие мысли ей в голову еще в детстве вложила мама — моя девочка самая лучшая! А как жить в этом мире так и не объяснила: что нельзя никого обижать, трогать тех, кто тебя слабее. Эта история зарыта в семье! Она просто ненавидит весь мир», — высказалась телеведущая в адрес блогерши.

Эвелина уверена, что этой девушке, предложившей избавляться от детей-инвалидов, не помешало бы провести работу с психологами, потому что она в действительности зациклена на себе.

«У нее огромные запросы. Считала, что слава к ней придет! Она на Первом канале. Но на пользу ей это не пойдет. Пришла пропиариться», — добавила Бледанс.

В программе, как утверждает Эвелина, появилась и мама Натальи Водяновой — Лариса Викторовна. У супермодели есть младшая сестра, которой еще в детстве поставили диагноз ДЦП.

«После меня и более мягкого напора Ларисы Викторовны у человека вообще ничего не сдвинулось в голове. Она как пришла в жуткой агрессии, так и ушла в том же настроении», — уточнила знаменитость.