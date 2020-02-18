Способности не помогли: участницу «Битвы экстрасенсов» обманули со строительством дома

Анна Богата заплатила 135 тысяч долларов, а жилье в Москве так и не получила.

Участница пятого сезона «Битвы экстрасенсов» Анна Богата стала жертвой мошенничества. Женщина заявила в полицию Москвы, что купила жилье в деревне Румянцево за баснословные деньги, но крышу над головой так и не получила.

Сделка состоялась еще летом 2014 года. Экстрасенс приобрела одну четвертую долю строящегося таунхауса у мужчины, который возводил здание. Анна заплатила 50 тысяч долларов в качестве задатка, а затем отдавала продавцу еще по 5 тысяч каждый месяц. В итоге женщина заплатила 135 тысяч долларов.

Но купленное сооружение так и не было достроено. 37-летний продавец же отказался возвращать деньги, да и общаться с покупательницей тоже не горит желанием. Усмотрев в его действиях признаки мошенничества, Богата написала заявление в полицию. Как сообщает новостное агентство «Москва», правоохранительные органы проводят проверку по факту жалобы заявительницы.

Напомним, что это уже не первый раз, когда экстрасенсорные способности не помогли участнику популярного шоу предвидеть финансовые потери. В конце прошлого года у мужа Диларам Сапаровой со счета похитили 400 тысяч рублей, пара даже не сразу обратила внимание на пропажу денег.