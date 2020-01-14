Опыт «Битвы экстрасенсов» не помог: семью телезвезд ограбили на 400 тысяч рублей

Звезды телешоу стали жертвами Интернет-преступников. Супружеская чета Алексея Гажиенко и Диларам Сапаровой потеряла большую сумму денег. Напомним, мужчина несколько лет провел в телепроекте «Дом-2», а его супруга является финалисткой «Битвы экстрасенсов». Пара узаконила свои отношения в 2014 году, но конец 2019-го обернулся для них большой потерей.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 20 декабря от звезд поступило заявление о пропаже 400 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

Известно, что злоумышленники взломали личный кабинет мобильного оператора Алексея и получили доступ к вызовам и сообщениям с его с телефона Алексея. Воспользовавшись полученной информацией, они похитили с расчетного счета мужчины круглую сумму.

Из-за предновогодней суеты пара не сразу заметила пропажу денег. Не помогли и экстрасенсорные способности Диларам, которые, по ее словам, проявились еще в 13 лет.