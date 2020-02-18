«На этой фотографии мне 75»: Кончаловский доказал по фото, что почти не меняется

Андрей Кончаловский в свои 82 года ведет активный образ жизни: путешествует вместе с супругой, занимается скандинавской ходьбой, катается на лыжах и велосипеде. И практически не меняется с годами.

В своем блоге он представил на суд подписчиков фотографию с супругой семилетней давности. Удивительно, но за это время и он, и Юлия только похорошели.

«На этой фотографии мне лет 75. То есть, она сделана в году 2012-м. Значит, в 2007-м мне было 70, и тогда мы с Юлей уже были знакомы 11 лет. Или, может, даже лет 15. Хотя, Юля знает гораздо лучше. Я счастливый человек, потому что многое забываю. А Юля счастливый человек, потому что все помнит», — подписал он снимок.

«А ведь вы совсем не изменились!», «Молодые, красивые, влюбленные», «Просто волосы отрастите, больше улыбайтесь и вам опять 75!», «Хоть в мире все относительно, но ваши отношения какие-то абсолютные!» — отреагировали на фото подписчики.

Ранее мы писали о другом обсуждении звездного фото в Сети. Пользоватили обратили внимание, что актриса Мария Шукшина с возрастом стала становиться похожей на своего легендарного отца Василия Макаровича Шукшина, великого русского писателя, артиста, сценариста и режиссера.