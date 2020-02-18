«Вылитая папа!»: Мария Шукшина показала себя «без фильтра»

Наследница известной фамилии Мария Шукшина вызвала шквал обсуждений в Сети своей фотографией. Звезда разместила в Instagram портретный снимок, обозначив его хештегом «без фильтра».

Поклонники были восхищены, ведь в 52 года редкая женщина может похвастаться такой естественной красотой и молодостью.

Любопытно, что кое-кому из фолловеров Марии фотография навеяла воспоминания о ее отце – известном писателе, режиссере и актере Василии Шукшине.

«Как всегда, шикарна! Вылитая папа!» — к примеру, написала одна из подписчиц. «Самая лучшая для меня похвала! Спасибо, дорогая Светлана!» — с восторгом отреагировала на комплимент звезда.

Это спровоцировало новую волну обсуждений. Часть поклонников решила, что Мария больше похожа на мать, часть – что на саму себя. Некоторые же пользователи Сети пришли к выводу, что внешность у актрисы от Лидии Федосеевой-Шукшиной, а настойчивый характер все-таки от папы.

А как считаете вы, Мария Шукшина похожа на Василия Макаровича?