Бывший муж Эвелины Бледанс снова стал отцом

В новой семье Александра Семина, бывшего возлюбленного актрисы Эвелины Бледанс, пополнение. Об этом сообщила его новая половинка, Марина Ментусова, на своей страничке в «Фейсбуке».

«Салют, Вера!» — гласит подпись под двумя фотографиями, на которых новоиспеченный отец держит малышку на руках, а на другой крепко целует молодую мать.

Подписчики наперебой поздравляют родителей и желают здоровья малышке. Напомним, в предыдущем браке у Александра Семина с Эвелиной Бледанс родился сын Семен. Они пытались обзавестись еще детьми, но попытка ЭКО не увенчалась успехом.

больше по теме Эвелина Бледанс проводила в первый класс «особенного» сына Семилетний Семен побывал на школьной линейке вместе со звездной мамой.

Мальчику уже 7 лет, и его родители никогда не скрывали, что он родился «особенным». Рассталась пара в 2017 году. А не так давно Бледанс заметили с новым мужчиной.