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Эвелина Бледанс вышла в свет с новым бойфрендом-бизнесменом

Актриса была замечена с директором галереи «МАРС» на тридцатилетии Детского музыкального театра юного актера.

Эвелина Бледанс вышла в свет с новым бойфрендом-бизнесменом
Бледанс представила нового мужчину/http://globallookpress.com/

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс вышла в свет со своим новым возлюбленным – известным бизнесменом, директором столичной галереи «МАРС» Сергеем Демчевым. Вместе они были на тридцатилетии Детского музыкального театра юного актера. Также Бледанс взяла в театр своего особенного сына Семена, которому сейчас семь лет.

Эвелина Бледнас с сыном и возлюбленным. Фото
У Бледанс появился новый мужчина/Комсомольская правда

Надо сказать, что кроме Бледанс в зале были замечены и другие знаменитости. Среди них, к примеру, певица Натали, Николай Басков, Валерия Ланская, Наталья Громушкина. Кстати, Басков пришел на праздник вместе со своей мамой. После смерти отца женщина ни разу не появлялась на людях, но ради такого события сделала исключение. Любопытно, что «золотой голос России» столкнулся в зале с Громушкиной. Как известно, это его первая любовь. Ранее у звезд были отношения, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Эвелина Бледанс трижды была замужем. Первым ее супругом был актер и кинорежиссер Юрий Стыцковский. В браке они были всего два месяца. Оба позже отмечали, что поторопились создавать семью.

Вторым мужем Эвелины Бледанс стал израильский бизнесмен по имени Дмитрий. В браке с ним она была долгих семнадцать лет. Пара рассталась в 2010 году. Третий муж – российский продюсер и режиссер Александр Семин. Именно от него в 2012 году она и родила особенного сына Семена, который уже в шесть месяцев получил свой первый контракт на съемки в рекламе подгузников. Возможно, что не за горами новая свадьба звездной актрисы.

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Наталья ГромушкинаНиколай БасковСергей ДемчевЭвелина БлёдансЮрий Стыцковский
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Эвелина Бледанс вышла в свет с новым бойфрендом-бизнесменом
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