«Было лучше»: в Сети не оценили новый образ Анны Банщиковой

Актриса поделилась с фолловерами новостью о смене имиджа, но большинство из них не поддержали подобную смену имиджа.

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова в личном профиле в Instagram разместила несколько селфи, на которых предстала перед поклонниками с новой прической и цветом волос.

— Сменила имидж. Как вам? — спросила актриса у своих подписчиков.

Банщикова кардинально и неожиданно перекрасила свои темные волосы и предстала перед публикой блондинкой. Более того, сама длина волос стала значительно короче. Поклонники в соцсети, привыкшие видеть артистку брюнеткой, в комментариях требовали отменить преображение: «Анечка, вернитесь», «Было лучше», «Раньше была сексуальнее», «Стала как все, изюминка пропала», — это лишь часть отрицательных оценок, которые получила обновленная Банщикова. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал звезду в ее эксперименте. А кто-то и вовсе посчитал новость неправдой: «Да вы шутите, Анечка, признавайтесь, это — парик?».

Не так давно поклонники обсуждали отпуск Банщиковой. Она вместе с сыновьями ездила в Португалию, где посетила множество экскурсий, о чем рассказывала своим подписчикам в Instagram.