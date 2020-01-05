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«Те, что были в Хогвартсе!»: Банщикова отправилась с сыновьями по следам Гарри Поттера

Артистка много путешествует. Сейчас она находится в Португалии вместе с любимыми сыновьями - Михаилом и Александром.

«Те, что были в Хогвартсе!»: Банщикова отправилась с сыновьями по следам Гарри Поттера
Анна Банщикова. Фото: Global Look Press

Актриса Анна Банщикова с детьми отправилась туда всего на несколько дней. Они посещают множество экскурсий в надежде увидеть как можно больше.

Так, накануне они побывали в городе Синтру. По мнению звезды, это один из колоритнейших городов Португалии. Анна с сыновьями поднялась в гору до замка мавров. По дороге они увидели дом, частым гостем которого являлся детский прозаик и поэт Ганс Христиан Андерсен. Он приезжал туда за вдохновением.

«Места, где создавались все наши любимые детские сказки. Тут и правда волшебно!» — поделилась восхищенная Банщикова.

Также звездное семейство побывало в городе Порту, который их тоже приятно удивил. Но самое неизгладимое впечатление на наследников Банщиковой произвел старинный книжный магазин. Там британская писательница Джоан Роулинг придумала мир Гарри Поттера. Если быть точнее, то в находящемся на втором этаже магазина кафе.

«Витые лестницы действительно похожи на те, что были в Хогвартсе!» — отметила Анна.

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«Те, что были в Хогвартсе!»: Банщикова отправилась с сыновьями по следам Гарри Поттера
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