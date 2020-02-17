Завидная невеста: Елена Степаненко будет вести новое юмористическое шоу

Пока одни семьи распадаются и телевизионные шоу закрываются, другие живут вполне себе счастливо и открывают новые проекты. Хороший тому пример — Елена Степаненко. Бывшая супруга Евгения Петросяна не только не отчаивается, но и не сидит без дела: артистке предложили вести новое юмористическое шоу на канале «Россия-1», и, разумеется, она дала свое согласие. Это выглядит иронично, учитывая, что шоу Петросяна «Смехопанорама» было закрыто после долгих лет в эфире. Как сообщает издание Sobesednik, одно только имя Елены Степаненко способно принести новой передаче огромный рейтинг от зрителей.

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Новый проект держится в строжайшем секрете, и кроме его юмористического жанра почти ничего не известно. Надеемся, что и гонорар артистка попросила себе соответствующий. Как недавно сообщала сама Елена, в ее личной жизни сейчас все отлично, ведь главное — сохранять позитивный настрой, а это она умеет.