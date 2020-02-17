Джастин Бибер рассказал о своем состоянии после расставания с Селеной Гомес

Отношения между звездами шоу-бизнеса — вещь невероятно хрупкая, даже обычную любовь сберечь трудно, а тут еще постоянно внимание фанатов и папарацци. Джастин Бибер наконец-то решил поделиться подробностями о своем разрыве с Селеной Гомес и рассказал представителям Apple Music о самом сокровенном.

Певец признался, что не может назвать себя хорошим бойфрендом, временами он был просто невыносим и вел себя странно и вызывающе. Кстати, эти слова подтверждала ранее Гомес, когда рассказывала, что была жертвой эмоционального насилия. Как выяснилось, после расставания с Селеной Джастин довольно долго страдал и не мог начать строить новые отношения, у него даже произошел откровенный разговор с его новой избранницей, моделью Хейли Болдуин. Бибер заявил ей, что все еще находится в поиске и не готов к серьезным отношениям, а особенно не хочет заводить семью. Но в итоге все разрешилось самым оптимальным образом. Во всяком случае, для него лично.