Доступ к телу: Джастин Бибер начал продавать фотографии

В современном мире все хорошее стоит денег, вот и всемирно известный Джастин Бибер не отстает от трендов. Во время ближайшего тура по Северной Америке певец будет готов лично встретиться со своими самыми преданными и обеспеченными поклонниками. Цена вопроса будет разной, самый дорогой VIP-пакет стоит более полутора тысяч долларов и включает в себя фото с Джастином! Но есть одно важное условие, которое все портит: на фото, помимо вас и Бибера, будут присутствовать еще три человека, которые также заплатили за встречу. Вот такое странное получается личное фото — со звездой и незнакомыми людьми.

Но не стоит сразу грустить, кроме фото обладатели VIP-пакета получат подарки из ограниченной серии, тур за кулисы, VIP-коктейль и доступ в гостеприимную лаундж-зону с напитками и закусками, а также возможность вне очереди купить любые товары и занять одно зарезервированное место. Стоит напомнить, что во время прошлого тура Джастин также занимался чем-то подобным, но тогда можно было купить фотографию со звездой за 2000 долларов без каких-либо посторонних на фото.