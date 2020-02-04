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Доступ к телу: Джастин Бибер начал продавать фотографии

Во время мирового турне артиста у фанатов появится шанс поближе познакомиться со звездой.

Доступ к телу: Джастин Бибер начал продавать фотографии
Джастин Бибер c подругой. Фото: globallookpress

В современном мире все хорошее стоит денег, вот и всемирно известный Джастин Бибер не отстает от трендов. Во время ближайшего тура по Северной Америке певец будет готов лично встретиться со своими самыми преданными и обеспеченными поклонниками. Цена вопроса будет разной, самый дорогой VIP-пакет стоит более полутора тысяч долларов и включает в себя фото с Джастином! Но есть одно важное условие, которое все портит: на фото, помимо вас и Бибера, будут присутствовать еще три человека, которые также заплатили за встречу. Вот такое странное получается личное фото — со звездой и незнакомыми людьми.

Но не стоит сразу грустить, кроме фото обладатели VIP-пакета получат подарки из ограниченной серии, тур за кулисы, VIP-коктейль и доступ в гостеприимную лаундж-зону с напитками и закусками, а также возможность вне очереди купить любые товары и занять одно зарезервированное место. Стоит напомнить, что во время прошлого тура Джастин также занимался чем-то подобным, но тогда можно было купить фотографию со звездой за 2000 долларов без каких-либо посторонних на фото.

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Доступ к телу: Джастин Бибер начал продавать фотографии
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