Пугачева удачным фотокадром «посадила в бокал» своего стилиста

Российский кутюрье и стилист Примадонны Игорь Гуляев в последнее время стагораздо чаще упоминаться рядом с именем Аллы Борисовны. Недавно пара появилась вместе на закрытом показе фильма «Лед-2».

Гуляев и Пугачева попозировали фотографам и проследовали в зал, где заняли места рядом. После — оба выставили совместные снимки в личных блогах.

И вот – новое фото от звезд. На сей раз отметился дизайнер, разместив в stories Instagram кадр, сделанный рукой самой Аллы Борисовны. Своего стилиста Примадонна запечатлела сквозь бокал, в итоге 50-летний мужчина выглядит будто бы сидящим внутри него.

Игорь Гуляев по достоинству оценил творчество Пугачевой.

«Когда фотограф @alla_orfey (аккаунт певицы, — прим. автора)», — подписал он кадр.

Напомним, в настоящее время муж Аллы Борисовны Максим Галкин уехал вместе с детьми на горнолыжный курорт. Здесь Лиза и Гарри уже успели при помощи инструктора освоить снежные склоны и поделиться впечатлениями от первого опыта катания на горных лыжах. Эмоции у малышей просто зашкаливали!