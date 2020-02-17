«Дай дорогу молодым»: 46-летняя Голубкина не боится стареть

В своем блоге в Инстаграм звезда спектакля «Любовь и голуби» Мария Голубкина разместила портрет, на котором отчетливо видны морщины и заломы. Актриса процитировала слова журналиста и писателя Алексея Белякова о том, что время не обмануть:

«Опять читаю в глянце: В свои 50 она выглядит на 30″. Типа восторг. И который раз думаю: а что же позорного в пятьдесят выглядеть на пятьдесят?» — гласит подпись под фото.

Этим постом актриса вызвала волну восхищения и поддержки, похвалы и откровений подписчиц о том, что естественная красота — это самое прекрасное в женщине. И стареть нужно красиво. 46-летняя Голубкина не стесняется своего возраста и уверяет подписчиков, что не прибегает к помощи пластических хирургов. Одна из подписчиц заметила: «Да, все понимаю, надо принять свой возраст прежде всего самой, но как же не хочется стареть». На что звезда отреагировала:

«Ерунда. Хочется/не хочется. Дай дорогу молодым»

Не так давно Мария поделилась фотографиями своей дочери Анастасии, хотя крайне редко пускает публику в свою личную жизнь. Напомним, у актрисы и ее бывшего Николая Фоменко двое детей – старшей Анастасии 21 год, младшему Ивану – 16 лет.