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«Одно лицо»: Мария Голубкина обнародовала редкие фото дочери

По мнению многих поклонников актрисы, девочка невероятно похожа на маму.

«Одно лицо»: Мария Голубкина обнародовала редкие фото дочери
Мария Голубкина Фото: globallookpress.com

46-летняя актриса театра и кино Мария Голубкина крайне редко говорит о своей личной жизни, поэтому семейными снимками поклонников, мягко говоря, не балует. Однако недавно дочь народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной по какой-то причине решила сделать исключение и опубликовала в блоге фото своей повзрослевшей наследницы Анастасии. Ей уже 21 год.

Увидев фото дочери Марии Голубкиной, многие пользователи Сети заявили, что девочка взяла красоту от звездной мамы. Анастасия обладает запоминающейся внешностью – яркие глаза, выразительные губы, правильные черты лица и густая копна волос.

Дочь Марии Голубкиной. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B3M15xfIiBW/

Напомним, у Марии Голубкиной двое детей от бывшего мужа, телеведущего и музыканта Николая Фоменко – 21-летняя Анастасия и 16-летний Иван. В браке они были 13 лет – пара развелась еще в 2008-м. Но, несмотря на расставание, Фоменко и Голубкина смогли сохранить хорошие отношения ради воспитания детей.

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дети звездЛариса ГолубкинаМария ГолубкинаНиколай Фоменко
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«Одно лицо»: Мария Голубкина обнародовала редкие фото дочери
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