«Одно лицо»: Мария Голубкина обнародовала редкие фото дочери

46-летняя актриса театра и кино Мария Голубкина крайне редко говорит о своей личной жизни, поэтому семейными снимками поклонников, мягко говоря, не балует. Однако недавно дочь народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной по какой-то причине решила сделать исключение и опубликовала в блоге фото своей повзрослевшей наследницы Анастасии. Ей уже 21 год.

Увидев фото дочери Марии Голубкиной, многие пользователи Сети заявили, что девочка взяла красоту от звездной мамы. Анастасия обладает запоминающейся внешностью – яркие глаза, выразительные губы, правильные черты лица и густая копна волос.

Напомним, у Марии Голубкиной двое детей от бывшего мужа, телеведущего и музыканта Николая Фоменко – 21-летняя Анастасия и 16-летний Иван. В браке они были 13 лет – пара развелась еще в 2008-м. Но, несмотря на расставание, Фоменко и Голубкина смогли сохранить хорошие отношения ради воспитания детей.