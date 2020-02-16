«Слишком много раз ломал себе кости»: Воробьев рассказал о травмах на съемках

После премьеры клипа «Пляшем я и Маша» поклонники закидали певца Алексея Воробьева вопросами, не повредил ли он чего-нибудь себе во время съемок. Дело в том, что в ролике артист много падает, да еще катается на плюшевом медведе, прицепленном тросом к автомобилю, сбивая все на своем пути.

«Я никогда не рискую здоровьем, выполняя трюки, потому что я и так слишком много раз ломал себе кости, и до сих пор хожу с шурупом в левом запястье. Так что я предпочитаю быть точным в расчетах, и аккуратным при исполнении», — ответил секс-символ.

Оказалось, что Воробьев уже тертый калач в данном вопросе. В 2009 году вышел сериал «Золото скифов», в котором он, исполняя трюк, упал на уже сломанную на тот момент руку.

Насчет нового клипа артист похвастался, что не получил ни одного синяка, хотя «возможностей свернуть шею» было много. Алексей выложил стоп-кадры из клипа и отметил, что все препятствия на них сбивает медведь, а сам мужчина только работает лицом на камеру. В конце пост красавчик-актер подчеркнул, что кино — это волшебство, а волшебство не требует членовредительства. Правда, это совсем противоречит тому, что он рассказал в начале.