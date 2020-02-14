Окольцован: завидный холостяк Алексей Воробьев «женился» в новом клипе

Алексей Воробьев продолжает радовать своих поклонников заводными песнями и смешными историями к ним. В новом клипе на песню «Пляшем я и Маша», сценаристом и режиссером которого выступил он сам, певец попадает в комичную ситуацию – он не помнит, как женился.

Дело в том, что накануне он изрядно перебрал в ресторане, а его девушка решила проучить его и воспользовалась ситуацией, вернее, состоянием своего бойфренда. Брак был заключен на катке, роль регистраторши исполнила известный бьюти-блогер Наталья Краснова.

«Для меня 14 февраля – один из самых лучших праздников, и в этом году я решил отметить его с размахом, – выпустить невероятно смешной и романтический одновременно видеобоевик о настоящей любви! Этот клип — мой личный комплимент всем девушкам, которым часто приходится тащить на себе отношения и нас, мужчин, в светлое будущее», — прокомментировал идею Алексей Воробьев.

Героями клипа стали персонажи молодежного сериала «Деффчонки» на ТНТ Звонарь и Маша Бобылкина. Таким образом, фанаты многосерийного фильма узнали наконец, чем закончились отношения любимых персонажей.