Лучшая и жгучая: горчица от Жерара Депардье получила награду на «Продэкспо – 2020»

Крупнейшая продовольственная выставка 14 февраля завершилась в Москве и прошла не без сюрпризов. Впервые на ней свою продукцию представил известный актер и режиссер Жерар Депардье. Полуфабрикаты, сыры и напитки от харизматичного француза на отечественных прилавках встречаются уже 2 года, и теперь вышли на новый уровень. Стенд Депардье расположился в самом центре экспозиции и привлек многочисленных посетителей своим изобилием: тут и колбасы, и соусы, и замороженные пельмени, манты, хинкали.

Отдельного внимания заслужили сыры, и не только от гостей выставки. Ассортимент появился совсем недавно, но по решению жюри заслужил награду за лучший дизайн, а также отдельный приз за импортозамещение.

А вот горчица от Депардье и вовсе названа лучшей. По решению комиссии этому соусу присвоена награда «Лучший продукт — 2020». Как отреагировал сам актер на столь высокие достижения своего продовольствия, не сообщается – известно, что лично посетить выставку он не смог, потому что сейчас снимает фильм в Японии.

Напомним, продукты под брендом «Депардье рекомендует» появились в рамках партнерства актера с отечественной компанией «Вкусы Франции». Кстати, Депардье признавался в том, что он неравнодушен к русской горчице, на Первом канале, в гостях у «Вечернего Урганта».