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«Не должен был родиться»: Депардье открыл Урганту страшную деталь биографии

Родители французского актера сделали все, чтобы их сын не появился на свет.

«Не должен был родиться»: Депардье открыл Урганту страшную деталь биографии
Жерар Депардье/Фото: https://www.instagram.com/p/B6jHTtmCblv/

Жерар Депардье открыл Ивану Урганту страшную деталь своей биографии. Французско-российский актер стал гостем одноименной передачи на Первом канале. Там он откровенно рассказал, что не воспринимает Новый год и Рождество как праздники. Одной из причин этого он назвал свой День Рождения – Депардье появился на свет 27 декабря.

Жерар поведал, что его мать и отец не хотели его появления на свет и сделали все, чтобы ребенок не родился. Однако, вопреки обстоятельствам, мальчик все же пришел в этот мир, чтобы стать одним из самых плодовитых актеров современности – за время карьеры Депардье снялся более чем в 180 фильмах.

«Мои родители пытались сделать все, чтобы я не родился, но я все равно появился. На тот момент я уже был плохим подарком. С рождения я считал, что нужно выжить. С проблемами нужно бороться, улыбаясь. Я не знаю, что такое праздники, особенно Новый год и Рождество», — открыто рассказал он.

Депардье подчеркнул — он старается не отмечать эти торжественные даты и откровенно не понимает восторга вокруг знаменательных дней.

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«Не должен был родиться»: Депардье открыл Урганту страшную деталь биографии
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