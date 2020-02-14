«Тебе понравилось?»: Бузова нарядилась медсестрой на День влюбленных

В своем блоге в Инстаграм Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой предстала в пикантном костюмчике. На певице красуется довольно откровенный белый наряд медсестры, сама девушка при этом томно поправляет сетчатые чулки.

«А как вы поздравили своих любимых? Тебе понравилось?» — обратилась она к Давиду Манукяну, с которым не так давно находится в отношениях.

Подписчики восторженно откликнулись на образ Бузовой, назвав его «зачетным». Нашлись и те, кто раскритиковал звезду в пух и прах.

«Ну честно, ну вообще ужас, как-то пошло выглядит», — написала одна из подписчиц.

Бузова поздравила своих фолловеров с праздником и пожелала каждому испытать любовь. Напомним, что с блогером и певцом Давидом Манукяном Ольга Бузова встречается уже несколько месяцев.