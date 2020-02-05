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Бойфренд Бузовой пообещал похудеть на 13 килограммов

Давид Манукян поставил условие: если не сбросит вес, то побреется налысо.

Бойфренд Бузовой пообещал похудеть на 13 килограммов
Давид Манукян. Фото: КП/Фролов Михаил

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян после продолжительного пляжного отдыха решил начать приводить себя в форму. Причем, довольно категорично и быстро. В своем Инстаграм блогер заявил подписчикам, что поставил себе цель к 4 марта скинуть 13 килограммов.

«Цель – 85 кг. На данный момент я вешу 98 кг. Через два месяца я должен 85 весить» — самодовольно улыбаясь, заявил Манукян.

А чтобы задор и мотивация на пути к заветным объемам и килограммам не упала, блогер решил играть по-крупному: он готов попрощаться со своими длинными обесцвеченными волосами, если не достигнет поставленной цели.

«Если 4 марта я встаю на весы, и будет больше 85 кг, то я стригусь налысо (смеется). Это по-моему самое жесткое!» — бросил вызов себе самому Дава.

Это заявление музыкант сделал в первый день пребывания в тренажерном зале. В процессе тренировки он запечатлел себя в сторис поднимающим небольшие гантели и позирующим на фоне зала.

Напомним, отношения между Бузовой и Манукяном начались в октябре прошлого года, однако признаться в своих чувствах пара решила только спустя несколько месяцев. Влюбленные вместе провели отпуск в Куршевеле, а затем отправились в жаркий Таиланд. Сейчас поклонники пары гадают, будет ли свадьба, и беременна ли Ольга.

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Бойфренд Бузовой пообещал похудеть на 13 килограммов
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