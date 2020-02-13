«Такая радость»: Дмитрий Певцов показал семейный снимок с мамой

Народный артист России Дмитрий Певцов обнародовал домашний снимок с мамой. 56-летний актер нечасто балует подписчиков снимками из личной жизни. Недавно же певец показал аудитории самого главного человека в жизни. Певцов рассказал, что не так давно его маме исполнилось 92 года. В ноябре 2019 Ноэми Семеновну покрестили. Несмотря на свой немалый уже возраст женщина чувствует себя неплохо.

«Доброе утро, страна! Это моя мама. В крещении она — Нина, просветительница Грузии! Такая радость. Держитесь, люди! Скоро лето!», — сопроводил он фото трогательной подписью.

О родительнице Певцова известно немногое. Женщина проживает в Грузии. Дмитрий старается по возможности летать к матери в Тбилиси. На 90-летний юбилей Ноэми Дмитрий прибыл не один – навестить матушку он приехал с супругой Ольгой. До пенсии Ноэми Роберт работала спортивным врачом.

Фолловеры, в свою очередь, пожелали матери Дмитрия самого главного – здоровья. «Дай Бог здоровья вашей маме на долгие-долгие годы», «Рядом с мамой вы похожи на ребенка», «Достойная женщина родила и воспитала чудесного сына», — писали они.