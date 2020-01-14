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«Мы думали об усыновлении»: Дроздова 15 лет не могла забеременеть от Певцова

По словам актрисы, они с мужем были абсолютно здоровы.

«Мы думали об усыновлении»: Дроздова 15 лет не могла забеременеть от Певцова
Дроздова 15 лет не могла родить Певцову/http://globallookpress.com/

Актриса Ольга Дроздова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что на протяжении 15 лет не могла забеременеть от супруга Дмитрия Певцова. Долгожданный сын Елисей у них появился на свет только в 2007 году.

«Мы 15 лет ждали этого ребенка. Разные у нас были в жизни этапы. Сначала думали, что когда захотим ребенка, тогда он и появится. Потом в один прекрасный день захотели, а не получается. Причем были оба здоровы. Почему так, не знаю. Варианты нам разные предлагали. Вплоть до ЭКО и смены партнеров. Мы думали об усыновлении. В мире все-таки очень много брошеных детей», — заявила она.

Как добавила звезда, проблема решилась сама собой. На свет в 2007 году появился их ангел, сын Елисей.

Ведущий Борис Корчевников спросил, были ли периоды за эти 15 лет, когда Дроздова и Певцов были на грани развода.

«Мы никогда не хотели разводиться. Много работали в тот период. Времени сесть и поговорить даже не было. К тому же я такой человек, что если ухожу, то уже никогда не возвращаюсь. Буду кусать локти, но не вернусь. Это что-то цыганское во мне», — сказала актриса.

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Дмитрий ПевцовЕлисей ПевцовНовости googleОльга ДроздоваПрограмма "Судьба человека"
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«Мы думали об усыновлении»: Дроздова 15 лет не могла забеременеть от Певцова
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