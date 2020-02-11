«Увеселения чаще кажутся бесцельными»: Софья Эрнст избегает светской жизни

Софья Эрнст сыграла одну из главных женских ролей в фильме Андрея Кравчука «Союз спасения». В недавнем интервью 31-летняя актриса разоткровенничалась о личном. По словам девушки, она не может сказать, что довольно часто бывает на светских мероприятиях. Еще в юности возлюбленная Константина Эрнста распределяла свое время совершенно иначе. Она не могла позволить себе потратить несколько вечеров на развлечения. Спустя годы, Софья остается верна своим привычкам.

По словам актрисы, она с большим наслаждением проведет уикенд дома с семьей или встретится с близкими, которых она так редко видит, нежели отправится на светский раут. Несмотря на это время от времени знаменитость все-таки появляется на публике. Однако в тех случаях, если у нее возникает желание повидаться с коллегами или интересными людьми, которые зарекомендовали себя хорошими собеседниками.

«Увеселения чаще кажутся мне бесцельными», — приводит Instyle слова Софьи Эрнст.

Актриса подметила, что в последнее время ей все меньше и меньше хочется тратить свои ресурсы на подобные мероприятия. Эрнст уточнила, что общения с другими именитыми артистами и коллегами ей вполне хватает и на съемочных площадках.

Возлюбленная продюсера и сценариста заверила, что самые классные вечеринки у нее дома: со смехом, танцами и искренним восторгом.