Софья Эрнст впервые появилась в свете беременной

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст (Бельская) перестала скрывать свою беременность и впервые появилась в свете с заметно округлившимся животом. Актриса пришла на премьеру фильма «Союз спасения».

больше по теме Ожидание чуда: у Константина и Софьи Эрнст скоро будет малыш Актриса уже на последнем сроке беременности.

Об интересном положении звезды поклонники узнали еще в конце ноября от знакомых пары, однако супруги предпочитали хранить молчание по этому поводу. Софья не появлялась на публике, а все фотографии в Сети выполнялись так, чтобы живота не было заметно.

Но, видимо, опасаться за ход беременности уже не имеет смысла — наступил последний срок и девушка решила открыто продемонстрировать свою материнскую красоту. Софья выбрала для показа декольтированное голубое платье от Марии Белик, очаровав публику своим свежим сияющим видом.

Актриса, как и многие будущие мамы, нежно прижимала руку к своему животу, но при этом не стеснялась демонстрировать стройные колени в глубоком разрезе наряда.