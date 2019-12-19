Звездный стиль

Софья Эрнст впервые появилась в свете беременной

Актриса посетила премьеру фильма «Союз спасения».

Софья Эрнст впервые появилась в свете беременной
Софья Эрнст. Фото https://www.instagram.com/sofyapavlovna/

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст (Бельская) перестала скрывать свою беременность и впервые появилась в свете с заметно округлившимся животом. Актриса пришла на премьеру фильма «Союз спасения».

Об интересном положении звезды поклонники узнали еще в конце ноября от знакомых пары, однако супруги предпочитали хранить молчание по этому поводу. Софья не появлялась на публике, а все фотографии в Сети выполнялись так, чтобы живота не было заметно.

Софья Эрнст. Фото
Софья Эрнст. Фото Михаила Фролова. КП

Но, видимо, опасаться за ход беременности уже не имеет смысла — наступил последний срок и девушка решила открыто продемонстрировать свою материнскую красоту. Софья выбрала для показа декольтированное голубое платье от Марии Белик, очаровав публику своим свежим сияющим видом.

Актриса, как и многие будущие мамы, нежно прижимала руку к своему животу, но при этом не стеснялась демонстрировать стройные колени в глубоком разрезе наряда.

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жена Константина ЭрнстаЗвездный стильКонстантин ЭрнстСофья Эрнст
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Софья Эрнст впервые появилась в свете беременной
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