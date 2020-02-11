Мужчина, написавший заявление на Водонаеву, объяснил свой поступок

В жизни Алены Водонаевой непростая полоса – после того, как девушка призвала в соцсетях не рожать «быдло», у нее начались проблемы.

Совсем недавно на светскую львицу поступило заявление в московский отдел полиции, теперь же работы у силовиков прибавилось — второе заявление написал слесарь из Йошкар-Олы. Мужчина глубоко возмущен заявлением экс-участницы «Дома-2» и требует наказать ее в соответствии с буквой закона.

Евгений Панкратов трудится слесарем механосборочных работ, а после работы успевает следить за новостями в стране. Высказывание Водонаевой задело парня до глубины души.

«Скоро будет беседа с полицией для уточнения всех деталей», — рассказал Евгений 5-tv.ru.

В телеграмм-каналах можно найти фото молодого человека. Якобы он не против забрать свое заявление на светскую львицу, но только после ее извинений. На этот шаг Алена вряд ли пойдет, она уже заявляла, что не видит ничего страшного в своих словах.

В полиции не исключают, что оба заявления в отношении Водонаевой будут объединены в один материал проверки. Чтобы установить вину светской львицы, текст ее поста направят на лингвистическую экспертизу в Московский исследовательский центр.

За неосторожное высказывание Алене грозит наказание по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В свою очередь адвокат популярной российской ведущей и бизнес-вумен Алены Водонаевой Екатерина Гордон раскрыла подробности полицейской проверки. По словам правозащитницы, экс-участница проекта «Дом-2» никого не оскорбляла. Разбирательства начались после озвученного предложения оштрафовать теледиву на 100 миллионов рублей, пишет сайт Актуальные новости.