«Транслирую накипь повседневности»: сын Елены Яковлевой нанес себе травму

Денис Шальных, эпатажный сын актрисы Елены Яковлевой, сделал надрез на своем языке. Судя по фото, которое он разместил в своем Instagram, рана составляет около 2 см.

Снимок парень сопроводил туманным текстом, из которого с трудом, но все-таки можно понять, что таким образом он пытался найти ответы на жизненно важные для себя вопросы.

«Транслирую накипь повседневности, чтобы отвлекаться от гипервентиляции. Транслирую накипь повседневности и вопли о сериках с кино и т.д. Моментально получаю все ответы, когда задаюсь вопросами. Просто суть состояний, в которых я задаюсь вопросами, и является самым наглядным ответом на вопрос «зачем?», — написал Денис.

Напомним, 27-летний сын Елены Яковлевой в настоящее время сводит татуировки со своего тела. Дело это непростое и, скорее всего, растянется не на один год. Перманентными рисунками молодой мужчина покрыл себя полностью, включая лицо. Теперь же он понял, что слегка погорячился.

Внимание! Teleprogramma.pro не советует ориентироваться на героев наших публикаций. При возникновении любых физиологических и психологических проблем рекомендуем обращаться к специалистам.