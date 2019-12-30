«Мама дорогая!»: сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировок

27-летний наследник актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, продолжает сводить татуировки со своего тела. Начать процесс он решил с лица, где уже удалил тату с щеки, лба и принялся за подбородок. Судя по фото, опубликованным в Instagram, до финала еще далеко.

На одном из снимков эпатажный молодой человек предстал с отекшим лицом, ставшим от этого асимметричным. Однако Денис полон решимости и останавливаться не собирается.

Одна из последних процедур — сведение перманентного рисунка с подбородка.

«Мама дорогая!», «Молодец, что решился на это», «Так ему и надо. Нефиг было делать столько и тем более на лице», «Бедняжка, мне так жалко его», — прокомментировали люди публикацию.

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