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«Вот это любовь»: рыжий «Иванушка» обещал романтический ужин возрастной поклоннице

Женщина растрогала Григорьева-Апполонова своим отношением к его памятнику в Сочи.

«Вот это любовь»: рыжий «Иванушка» обещал романтический ужин возрастной поклоннице
Андрей Григорьев-Аполлонов является обладателем собственного памятника при жизни. Фото: Global Look Press

С открытием собственного бронзового памятника в родном городе Сочи певец Андрей Григорьев-Апполонов запустил в соцсетях флешмоб «Потри рыжего». Полгода артист собирал фото и видео от поклонников, которые стремились запечатлеть себя возле его скульптуры. И вот один из «Иванушек» опубликовал в Instagram ролик, который назвал самым оригинальным и трогательным.

На нем женщина в возрасте держится за монумент так, будто изливает ему душу. Она не знает, что ее снимают, и просто смотрит на бронзового певца в ожидании чего-то сокровенного. Для них время как будто остановилось, а суета курортного города осталась в какой-то другой вселенной.

«Видимо, моя первая поклонница. Вот это любовь», — восхитился Андрей.

Он попросил своих подписчиков передать женщине, что она получит от него в дар толстовку и романтический ужин в местном пабе с детьми и внуками. Один из комментаторов отметил, что певцу лучше следует подарить фанатке билет на свой концерт. «Иванушка» согласился и приплюсовал к призу бесплатный поход на шоу.

Напомним, хоть скульптура и изображает Григорьева-Апполонова, трогающего облако, она названа Счастливчик, чтобы люди стремились потереть ее на удачу.

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