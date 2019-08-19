Рыженького из «Иванушек» увековечили в бронзе на малой родине

Завтра, 20 августа, в городе Сочи будет открыт необычный памятник. Бронзовая скульптура была создана по прототипу Андрея Григорьева-Аполлонова, солиста группы «Иванушки Интернешнл». Изначально изваяние должно было символизировать мечтателя: мужчина стоит на облаках и держит еще одно в руке, но когда артист увидел готовую работу, то назвал ее Счастливчиком. Вероятно, для того, чтобы горожане и гости курорта стремились потереть его на удачу.

Памятник установлен возле дома № 6 по Курортному проспекту. В день открытия участники группы «Иванушки Интернешнл» придут туда, чтобы сфотографироваться на память со всеми желающими. Об этом Григорьев-Аполлонов сообщил в Instagram. Он также пообещал, что на месте будет исполнена песня «Тучи», которая очень созвучна новой скульптуре.

Напомним, что Андрей — уроженец города Сочи. Артист был очень польщен тем, что его увековечили на малой родине еще при жизни.

А вы потрете Счастливчика, когда будете в Сочи?