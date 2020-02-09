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Без прикрас и макияжа: 37-летняя Водянова в Париже поделилась четным фото

Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно в повседневной жизни отдает предпочтение естественности.

Без прикрас и макияжа: 37-летняя Водянова в Париже поделилась четным фото
Наталья Водянова (Фото: Instagram.com/natasupernova)

37-летняя Наталья Водянова на личной страничке в Instagram поделилась честным селфи без прикрас. В кадре модель запечатлела себя, разместившись на пассажирском сиденье в авто. На фото возлюбленная французского бизнесмена позировала без косметики. В повседневной жизни манекенщица отдает предпочтение естественности. По словам Натальи, отправляясь на прогулку с младшими детьми, ей достаточно подчеркнуть брови гелем и нанести бальзам на губы. В такие моменты Водянова отказывается от туши для ресниц, теней, румян и яркой помады, отдавая предпочтение натуральности.

Модель Наталья Водянова
Модель показала себя на честном фото без прикрас (Фото: Instagram.com/natasupernova)

Модель не скрывает, что считает отца своих младших сыновей: пятилетнего Максима и трехлетнего Романа, потрясающим человеком. При этом Наталья говорила о том, что Антуан совершенно не умеет готовить. Все домашние хлопоты и бытовые вопросы, связанные с благополучием близких и ведением совместного хозяйства Водянова взяла на себя. Девушка считает, что именно она, будучи мамой должна заботиться о необходимых покупках для детей и их питании.

Еще в январе семейство переехало в новую просторную квартиру в Париже. От предыдущих отношений с британским аристократом Джастином Портманом у Натали есть старшие отпрыски: 18-летний сын Лукас, тринадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор.

Первенец Водяновой, как и его звездная мама, увлекается модой. Юноша уже принимал участие в дефиле и модных показах. Вместе с дочкой Наталья снималась в рекламных компаниях. Примечательно, что Лукас и Нева унаследовали от мамы светлый оттенок волос.

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Без прикрас и макияжа: 37-летняя Водянова в Париже поделилась четным фото
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