ЗВЕЗДЫ

В сапогах и на диване: 37-летняя Водянова не стала снимать обувь ради модного кадра

Модель вместе с семьей переехала в новый дом.

В сапогах и на диване: 37-летняя Водянова не стала снимать обувь ради модного кадра
Наталья Водянова и Антуан Арно (Фото: Instagram.com/natasupernova)

Еще в первых числах января 37-летняя Наталья Водянова поделилась с подписчиками радостным событием. Вместе с возлюбленным, французским бизнесменом Антуаном Арно, и пятью детьми модель переехала в просторный дом в Париже. В новых отношениях знаменитость родила двоих сыновей: Максима, ему пять лет, и Романа, ему три годика. Кроме того, у Наташи есть старшие отпрыски от британского аристократа Джастина Портмана: 18-летний Лукас, тринадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор.

Ранее на свежем фото после поездки в швейцарский Давос Водянова показала редкое фото с младшим сыном Романом. Модель предусмотрительно позировала с малышом так, чтобы его личико не попало в объектив фотокамеры. Не успела Наташа разобрать чемоданы из поездки, как у нее на руках оказался сынишка. Справляться с детьми модели во время командировок помогают опытные няни.

На личной страничке в Instagram Водянова поделилась понравившимся кадром из недавней импровизированной фотосессии. Возлюбленная Антуана Арно удобно расположилась на диване с книгой в руках. При этом модель не стала снимать сапоги ради модного кадра.

«Книжный развал! Сейчас читаю «Противные женщины» — коллекцию мнений о том, что значит быть женщиной в XXI веке», — уточнила Водянова.

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В сапогах и на диване: 37-летняя Водянова не стала снимать обувь ради модного кадра
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