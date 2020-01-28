В сапогах и на диване: 37-летняя Водянова не стала снимать обувь ради модного кадра

Еще в первых числах января 37-летняя Наталья Водянова поделилась с подписчиками радостным событием. Вместе с возлюбленным, французским бизнесменом Антуаном Арно, и пятью детьми модель переехала в просторный дом в Париже. В новых отношениях знаменитость родила двоих сыновей: Максима, ему пять лет, и Романа, ему три годика. Кроме того, у Наташи есть старшие отпрыски от британского аристократа Джастина Портмана: 18-летний Лукас, тринадцатилетняя Нева и двенадцатилетний Виктор.

Ранее на свежем фото после поездки в швейцарский Давос Водянова показала редкое фото с младшим сыном Романом. Модель предусмотрительно позировала с малышом так, чтобы его личико не попало в объектив фотокамеры. Не успела Наташа разобрать чемоданы из поездки, как у нее на руках оказался сынишка. Справляться с детьми модели во время командировок помогают опытные няни.

На личной страничке в Instagram Водянова поделилась понравившимся кадром из недавней импровизированной фотосессии. Возлюбленная Антуана Арно удобно расположилась на диване с книгой в руках. При этом модель не стала снимать сапоги ради модного кадра.