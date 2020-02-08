Актер Билли Портер разозлил жителей Америки

Как оказалось, даже толерантное и способное принять практически любые причуды сообщество жителей Америки можно разозлить. У всего есть грань, и актер Билли Портер вполне мог ее перейти в тот момент, когда решил, что отличной идеей будет посетить детскую телепередачу «Улица Сезам», нарядившись в женское платье. Как сообщает издание Page Six, после того как в официальном Facebook-аккаунте передачи появилась новость о визите актера, на пост обрушился шквал негативных комментариев. Многие предположили, что подобный вид Портера заставит мальчиков стыдиться своей маскулинности, а многие даже заявили, что с этого момента их дети больше не будут смотреть «Улицу Сезам».

Реакция актера на сложившуюся ситуацию также была неожиданной, вместо извинений он небрежно заявил, что если кому-то не нравится его внешний вид, то пусть эти люди просто на него не смотрят. Он также по какой-то причине отметил, что многие критикуют представителей ЛГБТ-сообщества, хотя причина гнева американцев относилась только к его платью.