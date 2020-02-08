ЗВЕЗДЫ

Актер Билли Портер разозлил жителей Америки

Он пришел на детское шоу «Улица Сезам» в платье.

Актер Билли Портер разозлил жителей Америки
Актер Билли Портер. Фото: globallookpress

Как оказалось, даже толерантное и способное принять практически любые причуды сообщество жителей Америки можно разозлить. У всего есть грань, и актер Билли Портер вполне мог ее перейти в тот момент, когда решил, что отличной идеей будет посетить детскую телепередачу «Улица Сезам», нарядившись в женское платье. Как сообщает издание Page Six, после того как в официальном Facebook-аккаунте передачи появилась новость о визите актера, на пост обрушился шквал негативных комментариев. Многие предположили, что подобный вид Портера заставит мальчиков стыдиться своей маскулинности, а многие даже заявили, что с этого момента их дети больше не будут смотреть «Улицу Сезам».

Реакция актера на сложившуюся ситуацию также была неожиданной, вместо извинений он небрежно заявил, что если кому-то не нравится его внешний вид, то пусть эти люди просто на него не смотрят. Он также по какой-то причине отметил, что многие критикуют представителей ЛГБТ-сообщества, хотя причина гнева американцев относилась только к его платью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Билли Портерновости звёздУлица Сезам
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Актер Билли Портер разозлил жителей Америки
Интересно?
Поделись с друзьями: